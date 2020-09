Würzburg: Riesenkran hebt Wärmespeicher ins Heizkraftwerk

Rund um das Heizkraftwerk an der Würzburger Friedensbrücke finden in den nächsten Tagen weithin sichtbare Bauarbeiten statt. Dort wird aktuell ein großer Wärmespeicher eingebaut. Ein 450 Tonnen schwerer Autokran hebt am Mittwochvormittag erste Teile dafür in das Gebäude. Am Ende wird der Speicher 46 Meter hoch und wird als Zylinder aus dem Gebäude ragen. Er besteht aus 13, jeweils fast drei Meter hohen und mehr als zehn Meter breiten Ringen. Der Wärmespeicher ist in seiner Art einmalig in Deutschland. Er ist das Herzstück der Modernisierung. Die Umbauarbeiten dienen der Integration der erneuerbaren Energien in der Region und helfen die CO2-Emissionen des Kraftwerks zu senken. Die Einbringung des Speichers führt laut WVV dazu, dass trotz Energieerzeugung nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung die Produktion von Fernwärme unabhängig vom Wärmebedarf erfolgt. Überschüssige Wärme wird dem Speicher zugeführt, fehlende Wärme wird dem Speicher entnommen. Der Betrieb der Anlagen kann sich somit noch stärker am Strommarkt orientieren und gleichzeitig den Wärmebedarf decken. Der Speicher entkoppelt somit die Kraft-Wärme-Kopplung.

