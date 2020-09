Ochsenfurt / Goßmannsdorf: Bahn baut neue Lärmschutzwände

In Ochsenfurt und dem Ortsteil Goßmannsdorf wird bald der Bahnlärm weniger. Im Bereich der Orte wird die Bahn fünf Lärmschutzwände mit einer Gesamtlänge von knapp drei Kilometern bauen. Die Kosten dafür liegen bei rund fünf Millionen Euro. Die Arbeiten für die erste der Lärmschutzwände beginnt noch im September, die letzten Arbeiten sollen Mitte 2023 beendet sein. Durch die Lärmschutzwände soll es auf der Strecke Ochsenfurt – Ansbach ruhiger werden. Im Zug der Energie- und Klimawende soll mehr und mehr Verkehr auf die Schiene verlagert werden. Dann sei es wichtig, so die Bahn, dass auch die Akzeptanz in der Bevölkerung vorhanden sei. Der Lärmschutz sei dabei ein entscheidender Punkt.