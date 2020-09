Würzburg: Ungewollt in Straftat verwickelt?

Nach einem gescheiterten Enkeltrick in Würzburg hat die Polizei eine Verdächtige festgenommen. Die Polizei ermittelt nun – möglicherweise ist die Kurierfahrerin unwissentlich Teil einer Straftat geworden. Deshalb rät die Polizei Kurier- und Taxidiensten zur Vorsicht. Am Montag hatte ein angeblicher Neffe einen 70-Jährigen angerufen und ihn um mehrere tausend Euro gebeten. Es wurde vereinbart, dass ein Kurierdienst das Geld abholen würde. Der Rentner informierte die Polizei, die konnte dann am Dienstag eine 56-jährige Kurierfahrerin aus Würzburg festnehmen. Sie hatte aus dem Ausland den Auftrag erhalten, das Päckchen abzuholen und ins Ausland weiter zu schicken. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintermännern des versuchten Enkeltricks, aber auch gegen die Kurierfahrerin.