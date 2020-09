Veitshöchheim: Feuerwehrschule übt Hubschrauber-Löscheinsätze

Rund um Veitshöchheim fliegen jetzt häufiger Löschhubschrauber. Die Staatliche Feuerwehrschule Würzburg bildet Feuerwehrleute aus ganz Bayern im Umgang mit Löschhubschraubern aus. Dabei geht es vor allem um das Hantieren mit den großen Wasserbehältern und um das Einweisen der Piloten vom Boden aus. In Zeiten immer häufiger vorkommender Waldbrände sei es wichtig, diese Verfahren immer wieder zu vermitteln. Die Löschhubschrauber füllen ihre Wasserbehälter am Main und fliegen dann zum Bundeswehrübungsplatz am Schenkenfeld. Die Übungen finden am Mittwoch und Donnerstag und am 23. und 24. September statt.