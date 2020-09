Lohr: 75 Mitarbeiter bei Bosch Rexroth müssen gehen

In den nächsten Jahren fallen bei Bosch Rexroth in Lohr 75 Jobs weg. Das Unternehmen will damit seine Wettbewerbsfähigkeit verbessern – denn der Druck aus Asien steige, heißt es weiter. Deshalb bündelt Bosch Rexroth die Produktion in zwei Bereichen: Die einfacheren Industrieventile werden ab 2024 in Rumänien und China gefertigt. Außerdem kommt die Produktion elektrohydraulischer Ventile komplett nach Lohr. Das wiederum bedeutet Stellenabbau im saarländischen Homburg. Bosch Rexroth will keine betriebsbedingten Kündigungen, sondern Aufhebungsverträge und Altersteilzeit anbieten. Insgesamt arbeiten bei dem Unternehmen für Antriebs- und Steuerungstechnik rund 5.500 Mitarbeiter in Lohr – es ist damit der größte Arbeitgeber im Kreis Main-Spessart.