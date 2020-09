Mehr als 20 Autos sind am Montagabend am Hindenburgring in Kitzingen beschädigt worden. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich – und der Täter war schnell ermittelt. Es handelt sich um einen 22-Jährigen. Mit dem hatte die Polizei am Montagabend schon zu tun, weil er Scheiben an einem Drogeriemarkt eingeworfen hatte. Er hat die Vorwürfe eingeräumt und befindet sich mittlerweile in einer psychiatrischen Klinik.