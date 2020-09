Würzburg: Berufungsprozess – Angeklagte antworten knapp

Am Mittwoch ist der Berufungsprozess vor dem Landgericht Würzburg im Fall der getöteten Theresa gestartet. Im Zentrum steht die Frage nach der Schuldfähigkeit des Hauptangeklagten. Insgesamt zwei Gutachten sollen dazu Erkenntnisse bringen. Zu Prozessauftakt hat das Gericht klar gemacht, dass es im neuen Prozess den Tod von Theresa restlos aufklären will. Der Anwalt der Nebenklage – also Theresas Familie - kritisiert aber, dass die Angeklagten dem nicht nachkämen. Es seien zwar Fragen beantwortet worden, aber nur sehr knapp. Am Nachmittag werden Zeugen vernommen. Ein Urteil ist für Ende September geplant. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung nach Erwachsenenstrafrecht. Der Prozess hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, weil in erster Instanz nur Geldstrafen verhängt worden waren. Der Hauptangeklagte war damals wegen fahrlässigen Vollrausches verurteilt worden. Er musste 5.000 Euro zahlen. Der damals 18-Jährige soll mit knapp drei Promille im April 2017 Theresa angefahren und tödlich verletzt haben. Die drei mitangeklagten saßen im Auto.