Ein Kind aus der Grundschule in Güntersleben ist am Mittwoch positiv auf Corona getestet worden. Angesteckt hatte sich das Kind im familiären Umfeld. Die gesamte Schulklasse sowie zwei Lehrkräfte stehen jetzt unter Quarantäne, sie werden am Donnerstag auf Corona getestet. Das gleiche gilt für die Familie des Kindes. Der Unterricht in den anderen Klassen der Grundschule Güntersleben geht vorerst normal weiter.