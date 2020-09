WÃ¼rzburg: Heizkraftwerk soll CO2 einsparen

Das Würzburger Heizkraftwerk an der Friedensbrücke soll künftig fast 25.000 Tonnen CO2 im Jahr einsparen. Das ist etwa die Menge, die rund 16.600 Berufspendler pro Jahr ausstoßen. Derzeit wird das Kraftwerk modernisiert. Es wird ein 46 Meter hoher Wärmespeicher eingebaut, der künftig als Zylinder aus dem Dach des Gebäudes ragen wird. Nachdem am Mittwoch erste Teile mit Hilfe eines 450-Tonnen-Krans ins Dach gehoben wurden, folgen am Donnerstag weitere. Ein weiterer Nebeneffekt der Kraftwerks-Modernisierung ist, dass auch weniger Wärmeenergie in den Main abgeleitet wird.

