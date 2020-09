Würzburg: Solidaritäts-Demo nach Brand in griechischem Flüchtlingslage

Nach dem verheerenden Brand im griechischen Flüchtlingslager Moria ist die Anteilnahme in der Region groß. Am Mittwochabend hatten sich knapp 200 Menschen zu einer spontanen Demonstration am Barbarossaplatz getroffen. Ein Teil der Gruppe zog dann auch durch die Innenstadtstraßen. Die Demonstranten forderten die sofortige Aufnahme von Flüchtlingen aus dem griechischen Camp. Auch in anderen Städten gab es Demos. In Berlin versammelten sich rund 10.000 Menschen, in Köln waren es 3.000. In dem Flüchtlings-Camp auf der griechischen Insel Lesbos hat es inzwischen ein zweites Mal gebrannt, über 12.000 Geflüchtete müssen alternativ untergebracht werden. Zunächst in Schiffen und Zelten, teilte die griechische Regierung mit.