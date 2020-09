In der Johanniter-Kindertagesstätte in Lengfeld ist ein Corona-Fall aufgetreten. Das hat das Landratsamt auf Nachfrage bestätigt. Demnach ist eine Erzieherin positiv auf Covid-19 getestet worden. Das Gesundheitsamt hat deshalb Quarantäne für 23 Kinder und drei Erzieherinnen angeordnet. Diese standen in direktem Kontakt mit der Infizierten. Ein erster Coronatest der unter Quarantäne Stehenden soll am Freitag folgen. Wegen des Vorfalls ist eine Kindergartengruppe geschlossen.