Würzburg: Stadt beobachtet Situation rund um Zeller Straße

Seit knapp drei Wochen ist die Zeller Straße in Würzburg Einbahnstraße. Deshalb hat es sich vor allem in der Wörthstraße und in der Luitpoldstraße in den vergangenen Tagen immer wieder gestaut. Die Stadt beobachtet die Situation mit einem Programm, das den Verkehr zählt. Das hat sie auf Anfrage erklärt. Detaillierte Aussagen zum Verkehrsaufkommen könne man aber noch nicht treffen. Das System müsse sich erst eingewöhnen. Dann soll es möglich sein, die jetzige Situation mit der vor der Einbahn-Regelung zu vergleichen.