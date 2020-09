Die Würzburger Kickers feilen weiter an ihrem Kader für die kommende Saison in der zweiten Liga. Vom bulgarischen Erstligisten Septemvri Sofia wechselt der 19-Jährige Vladimir Nikolov an den Dallenberg. Er gilt als großes Sturm-Talent und ist Kapitän der bulgarischen U 19 Nationalmannschaft. Er hat bei den Kickers einen Dreijahresvertrag unterschrieben.