Spektakulärer Unfall am Donnerstagnachmittag in der Würzburger Innenstadt. Eine Auto war am Eingang der Ludwigstraße von der Fahrbahn abgekommen und in einen Hauseingang geprallt. Der 74 Jahre alte Fahrer wurde dabei leicht verletzt, seine Beifahrerin gar nicht. Der Unfall hatte vermutlich eine medizinische Ursache. Der Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

