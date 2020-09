Fußball: Kickers wollen in die zweite Runde des DFB-Pokals

Zweitligaduell in der ersten Runde des DFB-Pokals. Die Würzburger Kickers treffen am Montagabend auf Ligakonkurrent Hannover 96. Die Rothosen wollen wie zuletzt 2016/17 wieder in die zweite Runde einziehen. Es ist gleichzeitig der letzte Test vor dem Zweitligaauftakt am kommenden Samstag. Gegner Hannover gehört als langjähriger Bundesligist in dieser Saison zum Favoritenkreis um den Aufstieg in die Bundesliga. Spielbeginn in der Flyeralarm Arena ist am Montagabend um 18:30 Uhr. Wie beim Ende der letztjährigen Drittligasaison sind keine Zuschauer im Stadion zugelassen.