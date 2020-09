Würzburg: Testung von Kindern auf Corona-Teststrecke der Talavera

Das Landratsamt Würzburg macht auf die Testung von Kindern unter sieben Jahre am Corona-Testzentrum auf der Talavera in Würzburg aufmerksam. Die Testung erfolgt unter der Woche, Montag bis Freitag von 17 bis 19 Uhr und samstags von 14 bis 16 Uhr. In diesem Zeitraum steht speziell geschultes Personal zur Verfügung. Diese Zeiten weichen ab von den normalen Öffnungszeiten des Testzentrums: Montag bis Freitag 12 bis 19 Uhr, samstags 10 bis 16 Uhr. Wer getestet werden will, soll einen Personalausweis oder einen Reisepass und soweit vorhanden die Krankenversicherungskarte mitbringen.