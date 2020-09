Schweinfurt: Mann bei Schlägerei mit Flasche am Kopf getroffen

Gleich mehrere Gruppen sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag am unteren Marienbach in Schweinfurt aneinandergeraten. Dabei wurde ein Mann von einem anderen gegen 00:30 Uhr mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen und verletzt. Der Täter sei nach Zeugenaussagen in Richtung Stadtbahnhof geflüchtet. Er sei etwa 20 Jahre alt, 180 cm groß und habe ein schlankes südländisches Aussehen mit kurzen Haaren. Getragen habe er eine blaue Jeans und ein weißes T-Shirt mit ADIDAS Aufdruck. Die Polizei bittet um Hinweise.