Würzburg: Schulschließung nach Corona-Fällen

Das Würzburger Röntgen-Gymnasium bleibt vorerst geschlossen. Am Montag findet dort kein Unterricht statt. Grund ist, dass dort eine Lehrkraft und ein/e Schüler/in positiv auf Covid-19 getestet wurden. Das teilte das Landratsamt Würzburg am Sonntagabend mit. Weiter gebe es an der Schule mehrere Verdachtsfälle mit Symptomen. Alle rund 850 Schülerinnen und Schüler, sowie die Lehrkräfte und Mitarbeiter sollen nun Anfang der neuen Woche getestet werden. Dafür wird extra ein mobiles Testzentrum auf dem Parkplatz des Dallenbergbades aufgebaut. Eine von der Regierung von Unterfranken beauftragte Firma wird dort die benötigte Infrastruktur bereitstellen und die Testungen durchführen sowie die Laborauswertungen initiieren.