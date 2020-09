Am Alten Hafen in Würzburg läuft aktuell ein Feuerwehreinsatz. Ein Frachtschiff hat einen Riss im Rumpf. Die Feuerwehr ist jetzt an Bord, um eingetretenes Wasser abzupumpen. Nach ersten Informationen ist das mit Dünger beladene Schiff nicht vom Sinken bedroht. Offenbar war es beim Anlegeversuch auf der rechten Seite des Frachters zu dem Riss gekommen.