Güntersleben: Keine weiteren Infizierten an Grundschule

Aufatmen in der Grundschule in Güntersleben: Nachdem dort vergangenen Mittwoch ein Kind positiv auf Corona getestet worden war, haben sich keine weiteren Personen infiziert. Das hat das Landratsamt jetzt mitgeteilt. Sowohl die betroffene Schulklasse als auch zwei Lehrkräfte wurden nach Bekanntwerden der Infektion unter Quarantäne gestellt und getestet. Alle Ergebnisse sind negativ. In den nicht betroffenen Klassen der Grundschule geht der Unterricht wie gewohnt weiter. Das Coronavirus sorgt derzeit auch für Einschränkungen bei weiteren Schulen: Bis einschließlich Mittwoch bleibt das Röntgen-Gymnasium in Würzburg zu. Für Schüler und Lehrer des Gymnasiums wird Anfang der Woche eine Teststrecke auf dem Dallenbergparkplatz eingerichtet. Und auch am Wirsberg-Gymnasium findet nur eingeschränkt Unterricht statt. Dort bleiben vorerst sechs Klassen zu Hause.