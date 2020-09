Güntersleben: 68-jähriger Waldemar Mrowka vermisst

Vermisstensuche in Güntersleben: Dort wird seit Montagvormittag nach dem 68-jährigen Waldemar Mrowka gesucht. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Sie ist mit Hubschrauber und Spürhunden im Einsatz, auch die Feuerwehr ist vor Ort. Waldemar Mrowka hatte am Montagmorgen seine Wohnung in der Roßstraße verlassen, seitdem fehlt von ihm jede Spur. Die Polizei bittet auch die Bevölkerung um Mithilfe. Der 68-Jährige ist circa 1,80 Meter groß und wiegt 90 Kilo. Er hat grau-meliertes Haar und trägt einen Oberlippenbart. Bekleidet ist Waldemar Mrowka mit einem langärmligen Schlafanzug (braunes Oberteil mit orange-blauen Streifen, braune Hose) und blauen Hausschuhen. Wer etwas weiß oder den Mann gesehen hat, soll sich bei der Polizei Würzburg-Land unter der Telefonnummer 0931/457-1630 melden.