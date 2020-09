Unbekannte Täter sind am Wochenende in ein Bürogebäude eingebrochen. Sie brachen einen Tresor auf und entwendeten Bargeld in vierstelliger Höhe. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich zusätzlich auf mehrere tausend Euro. Der Einbruch erfolgte im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Sonntagabend in der Pfarrer-Robert-Kümmert-Straße in Eisingen. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung, Tel. 0931/457-1732.