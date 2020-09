In Rimpar hat am Nachmittag ein Bagger eine Gas-Hauptleitung in der von-Galen-Straße beschädigt. Aktuell tritt dort noch Gas aus, Feuerwehr und Energieversorger sind vor Ort. Anwohner werden gebeten, Türen und Fenster geschlossen und Lüftung ausgeschaltet zu lassen. Außerdem muss offenes Feuer vermieden werden.