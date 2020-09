An der Corona-Teststrecke auf der Würzburger Talavera hatten sich am Montag lange Schlangen gebildet. Nun hat das Gesundheitsamt reagiert. Ab Mittwoch werden Corona-Test dort nur noch vorgenommen, wenn vorher ein Termin vereinbart wurde. Das wird telefonisch oder über die Homepage www.testzentrum-wuerzburg.de gehen. Am Mittag hatten sich teilweise rund 300 Autos an der Teststrecke gestaut.