Fußball: Kickers scheiden aus dem DFB-Pokal aus

Verdiente Niederlage für die Würzburger Kickers. Die Rothosen haben am Montagabend in der ersten Runde des DFB-Pokals verdient mit 1:3 gegen Ligakonkurrent Hannover 96 verloren. Über die gesamten 90 Minuten waren die Gäste das bessere und spielbestimmende Team. Die Mannschaft von Michael Schiele zeigte zwar viel Einsatz, war nach vorne aber zur harmlos und defensiv zu fehlerhaft. Die Tore für die Niedersachsen fielen in der 23., 59., 78. Minute nach groben Schnitzern in der Defensive. Die Kickers-Treffer von Arne Feick (89.) und Robert Herrmann per Elfmeter (90.+5) fielen zu spät. Am kommenden Samstag ist dann der Ligastart für die Würzburger Kickers. Im ersten Spiel geht es ebenfalls in der heimischen Flyeralarm Arena gegen Erzgebirge Aue.