Würzburg: Nachverfolgung der Infektionsketten aufwändig

Für das Gesundheitsamt in Würzburg ist es eine große Herausforderung, die Infektionsketten in Würzburg Stadt und Landkreis nachzuverfolgen. Am Gesundheitsamt ermittle man mit allen verfügbaren Kräften. Hinzu kommen Mitarbeiter des Landratsamtes, die sonst in anderen Fachbereichen arbeiten und auch externe Mitarbeiter von anderen Behörden und der Bundeswehr. Unterdessen zeige sich, dass viele Corona-Infektionen im Raum Würzburg in Zusammenhang mit Veranstaltungen, privaten Feiern und Freizeiteinrichtungen stehen. Die hohen Würzburger Infektionszahlen seien auch auf die dichte des Angebots in der Stadt zurückzuführen. Die Zahl der positiv getesteten Reiserückkehrer nehme unterdessen immer weiter ab, heißt es in einer Antwort des Landratsamts auf verschiedene Fragen unserer Redaktion.