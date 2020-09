Marktbreit: Festnahme nach Sexualdelikt

Nach einem sexuellen Übergriff in Marktbreit ist am Montagabend ein 22-jähriger Tatverdächtiger festgenommen worden. Er hatte am Morgen im WC des Campingplatzes einer 64-jährigen an den Po und in den Schritt gefasst. Anschließend flüchtete der Mann über einen kleinen Weg und die Segnitzer Brücke in Richtung Kitzingen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Ermittlungen der Polizei führten jedoch auf die Spur des Tatverdächtigen. Die Kripo sucht weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder dem Täter auf der Flucht begegnet sind, Tel. 0931/457-1732.