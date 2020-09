Würzburg: Ende der kostenfreien Parkplätze am Ringpark

Viele Pendler müssen sich in Würzburg nach neuen, kostenfreien Parkmöglichkeiten umsehen – denn die Stadt hat damit begonnen, die ersten von insgesamt 150 kostenlosen Parkplätzen rund um den Ringpark umzuwandeln. Neunzig Prozent von ihnen sind bereits jetzt nur noch mit einer Parkscheibe für maximal vier Stunden am Stück nutzbar, und das immer von montags bis freitags zwischen sieben und 22 Uhr. Ausgenommen davon sind Anwohner, die einen Bewohnerparkausweis besitzen. Die übrigen zehn Prozent, die sich laut Stadt in der Husarenstraße und der Philipp-Schrepfer-Allee befinden, werden noch umgewandelt. Sie sind künftig gebührenpflichtig. Mit dieser Maßnahme sollen Anwohner, Kunden der Geschäfte und Patienten, die zum Arzt müssen, künftig leichter einen Parkplatz finden.