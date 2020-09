Geiselwind: Puma-Outlet im Gewerbegebiet Inno-Park kommt

In Geiselwind befindet sich das neue Logistik-Zentrum des Sportartikelherstellers Puma mitten im Bau, jetzt ist klar: im Gewerbegebiet Inno-Park wird es direkt gegenüber auch einen Puma-Outlet-Store geben. Das hat ein Vertreter der Stadt auf Anfrage bestätigt. Die Genehmigung dafür liege bereits auf dem Tisch, der Bau solle noch dieses Jahr beginnen. Geplant ist demnach, das Puma-Outlet bereits im Mai oder Juni 2021 zu eröffnen. Insgesamt sollen durch das Unternehmen in Geiselwind rund 1.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Darüber hinaus sei auf dem Inno-Park-Gelände ein Werkzeughandel geplant, auch dafür gebe es bereits die Baugenehmigung, so die Stadt. Damit sei der Gewerbepark Geiselwind gut aufgestellt.