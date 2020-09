Gemünden: Ex-Stadtrat vor Gericht

Ein Ex-Stadtrat steht ab Donnerstagnachmittag vor dem Amtsgericht in Gemünden -wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Der 54-Jährige ist Zahnarzt und hatte laut eigener Aussage eine Zeit lang keine Beiträge an die Landeszahnärztekammer gezahlt, weil er sie als ungerecht empfand. Deshalb stand vor rund einem Jahr schließlich eine Gerichtsvollzieherin mit einer Polizeistreife vor dem Rathaus in Gemünden. Sie wollten den Mann vor einer Stadtratssitzung abfangen. Laut Anklage warf er ihnen direkt seine Laptoptasche entgegen und flüchtete Richtung Kirche – auf Socken, weil er seine Schuhe noch schnell auszog. Ein Polizist stoppte in letztendlich. Der Angeklagte sei aber weiter aggressiv gewesen und habe Polizei und Gerichtsvollzieherin beleidigt.