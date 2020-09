Lohr: Caritas steckt 8,5 Millionen Euro in neues Seniorenzentrum

​8,5 Millionen Euro investiert die Caritas in Lohr in einen Neubau für Senioren. Der Stadtrat hat die Pläne dafür am Mittwoch besprochen und abgesegnet. Jetzt geht es mit der detaillierten Planung weiter. Das "Cari-Zentrum" soll neben dem Seniorenzentrum in der Weisenau entstehen - mit unterschiedlichen Wohn- und Betreuungsangeboten. Etwa 40 Wohnungen bis hin zu mehreren Plätzen für die stationäre Pflege sind vorgesehen. Auch ein öffentliches Café ist geplant, das als Begegnungsstätte und Bäckerei gedacht ist. In den verschiedenen Bereichen sollen unter anderem auch Menschen eine Chance bekommen, die ansonsten nur schwer einen Job finden. Wenn alles klappt, können Mitte 2022 die ersten Räume genutzt werden.