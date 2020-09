Würzburg: Bei der Earth Night 2020 gehen die Lichter aus

Licht aus für den guten Zweck. Am Donnerstag beteiligt sich die Stadt Würzburg an der deutschlandweiten „Earth Night 2020“. Dabei werden um 22 Uhr die Beleuchtungen von Festung, Käppele und Rathaus ausgeschaltet – die Gebäude bleiben die ganze Nacht dunkel. Mit dieser Aktion sollen die Menschen für den bewussten Umgang mit Licht sensibilisiert werden. So wichtig nächtliche Beleuchtung in vielen Fällen sei, so gebe es nämlich auch teils sehr intensiv eingesetzte Lichter – und das habe negative Folgen, so Würzburgs Klimabürgermeister Martin Heilig. Energie werde in vielen Fällen sinnlos verbraucht, die Nachtruhe gestört und auch nachtaktive Insekten und andere Tiere würden erheblich beeinträchtigt. Heilig hofft, dass sich viele Menschen auch in ihren Privathaushalten an der „Earth Night“ beteiligen und danach schauen, wo sie auf Beleuchtungen verzichten oder sie insektenfreundlicher einsetzen können. Bereits seit gut einem Jahr schreibt das Bayerische Naturschutzgesetz vor, dass die Fassaden öffentlicher Gebäude ab 23 Uhr abgeschaltet werden müssen. Das wird in Würzburg auch umgesetzt. Wegen der Earth Night gehen die Lichter am Donnerstag dann bereits eine Stunde früher aus.