Am Samstag starten die Würzburger Kickers in die zweite Bundesliga – heute haben sie sich noch einmal verstärkt. Für das Mittelfeld wurde der 29-jährige Kongolese Nzuzi Toko verpflichtet. Er bringt unter anderem die Erfahrung von 190 Erstliga-Partien in der Schweiz mit an den Dallenberg.