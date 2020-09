Es ist ein Horror-Szenario für jeden Autofahrer: Plötzlich geht die Bremse nicht mehr. So ging es am Mittwoch einem 24-Jährigen auf der B286 zwischen Birklingen und Castell. Aufgrund eines Defekts ließ sich sein Auto nicht mehr bremsen. Er geriet auf die Gegenfahrbahn, schoss von der Straße und überschlug sich auf einer Wiese. Der Autofahrer hatte Glück – er erlitt leichte Verletzungen und wurde nach Kitzingen ins Krankenhaus gebracht. Am Wagen entstand Totalschaden.