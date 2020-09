Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Mittwoch Papiertonnen in Kitzingen in Brand gesetzt. Zwischen 0.15 und 0.50 Uhr wurde zunächst eine brennende Papiertonne im Bereich Panzerstraße/Sickerhäuserstraße gemeldet. Nur kurze Zeit später brannte eine zweite Papiertonne und setzte auch einen Zaun in Brand. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro. Die Polizei Kitzingen bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 09321/1410.