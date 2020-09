Gemünden: Junger Mann bei Explosion einer Spiritusflasche verletzt

Ein 29-jähriger Mann ist am Mittwochmittag am Mainufer bei Gemünden bei der Explosion einer Spiritusflasche verletzt worden. Er wollte seinen Spirituskocher nachfüllen und übersah dabei, dass noch eine kleine Flamme im Kocher brannte. Der Spiritus verteilte sich durch die Explosion über seine Arme und Beine. Er wurde mit Verbrennungen mittels Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Der junge Mann war mit einem Stand-Up-Paddelboard auf dem Main unterwegs und machte am Ufer Rast. Er wollte sich mit dem Spirituskocher Wasser abkochen. Sein Paddelboard und weitere Habseligkeiten verbrannten bei dem Unfall. Die Feuerwehr Harrbach löschte den Brand.