Würzburg: Wegen Corona - Ansturm auf Caritas Suchtberatungsstelle

Die Caritas Suchtberatungsstelle in Würzburg hat wegen der Corona-Pandemie zurzeit alle Hände voll zu tun. Vor allem der Lockdown habe viele Suchtkranke in die Krise gestürzt. Sie suchen jetzt Hilfe. Das hat die Beratungsstelle auf Anfrage erklärt. Mit dem Lockdown seien für Betroffene bewährte Bewältigungsstrategien weggebrochen. Dazu zählt zum Beispiel ein Besuch im Fitnessstudio oder Treffen mit Freunden. In den vergangenen Monaten hätten sich die Probleme der Suchtkranken dann weiter verstärkt. Der Grund: Häufig wurden Betroffene zusätzlich zum Kampf gegen die Sucht mit Jobverlust und Konflikten in der Familie konfrontiert. Das hat auch zu Rückfällen geführt. Besorgte sollen Suchtkranke direkt, aber bedacht ansprechen. Auch, wenn Betroffene dann häufig mit Ablehnung reagieren, könnte die direkte Konfrontation sie zum Hilfesuchen animieren. Das beobachtet die Caritas Suchtberatungsstelle immer wieder. Die Beratungsstelle ist unter 0931 38659-180 oder unter https://www.suchtberatung-wuerzburg.de/aktuelles/nachrichten/hilfe-fuer-angehoerige-von-gluecksspielsuechtigen-47f3e60 erreichbar.