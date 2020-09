Würzburg: 800 Bußgelder gegen Corona-Regeln

Wegen der vielen Corona-Neuinfektionen hat die Stadt Würzburg erneut Maßnahmen ergriffen. Ziel ist es, das Virus unter Kontrolle zu halten. Nicht alle Bürger halten sich aber an die neuen Regeln. Deshalb hat die Stadt in den vergangenen anderthalb Wochen insgesamt 800 Bußgelder verhängt. Das wurde auf Nachfrage bestätigt. Am häufigsten hätten die Menschen den geltenden Mindestabstand nicht eingehalten. Seit vergangenem Freitag gibt es ein Alkoholverbot auf der Alten Mainbrücke. Auch das sei nicht immer eingehalten worden. Verboten ist seit Montag auch Alkohol trinken auf ausgewählten Grünflächen im Stadtgebiet. Vor allem auf der Mainwiese und im Ringpark habe es dagegen Verstöße gegeben. Vor mehr als anderthalb Wochen hat die Stadt Würzburg den Corona-Warnwert überschritten, mittlerweile auch den geltenden Alarmwert. Dieser liegt bei 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche.