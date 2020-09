Landräte aus Unterfranken waren am Donnerstag im Bundeswirtschaftsministerium in Berlin zu Gast. Darunter auch Sabine Sitter aus Main-Spessart. Die Politiker haben vor Ort ihre Argumente gegen die geplante Stromtrasse „Süd-Link“ vorgebracht. Diese soll von Mecklar in Hessen bis nach Grafenrheinfeld im Landkreis Schweinfurt führen. Dafür sollen Erdkabel verlegt werden. Die Landräte befürchten enorme Belastungen auch in Teilen Unterfrankens durch die die Trasse nicht führt.