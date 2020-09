Kleinochsenfurt: Alkoholisierter 82-Jähriger überfährt Verkehrsinsel

Ein 82-jähriger Autofahrer hat am Mittwochnachmittag einen Kreisverkehr in Kleinochsenfurt überfahren. Im Blut hatte er ein halbes Promille Alkohol. Der Mann war auf der B13 von Sommerhausen kommend unterwegs gewesen. Nachdem er sein Fahrzeug mittig über die Grünfläche des Kreisverkehrs in Kleinochsenfurt gesteuert hatte, musste er seine Weiterfahrt unterbrechen – seine Vorderreifen waren geplatzt. Der Abschleppdienst rief die Polizei hinzu, die registrierte Alkoholgeruch beim Unfallverursacher. Den 82-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Der Schaden an seinem Auto beläuft sich auf schätzungsweise 10.000 Euro.