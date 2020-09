Alle Kinder des Wiesengrund Kindergarten sowie der Krippe in Höchberg werden am Freitag auf Covid-19 getestet. Am Donnerstagmittag wurde bekannt, dass sich ein Kind infiziert hat. Die Kinder und Erzieher der betroffenen Gruppe befinden sich in Quarantäne. Ob diese auch für alle anderen Gruppen angeordnet wird, entscheidet sich am Freitag.