Lohr: Bosch Rexroth - Mit Menschenkette gegen Stellenabbau

Rund 650 Mitarbeiter von Bosch Rexroth haben am Donnerstag eine 1,4 Kilometer lange Menschenkette in Lohr gebildet. Diese verband beide Bosch-Werke in Lohr. Mit der Aktion wollten die Mitarbeiter gegen den drohenden Stellenabbau vorgehen. In den kommenden fünf Jahren sollen in Lohr 75 Arbeitsplätze im Bereich Ventilbau wegfallen. Wegfallende Stellen sollen zum Teil durch neue Arbeitsplätze in anderen Bereichen aufgefangen werden. Auch in Schweinfurt sind Stellenstreichungen bei Bosch Rexroth geplant. 300 Arbeitsplätze sollen wegfallen. Stellenabbau gibt es auch in anderen Betrieb: Bei Automobil-Zulieferer Schaeffler gab es diese Woche Protest. Am Mittwoch haben dort rund 1.500 Beschäftigte an drei Kundgebungen teilgenommen.