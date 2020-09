In Schweinfurt ist offenbar eine Frau getötet worden. Die Leiche der 55-Jährigen wurde nach einem Notruf am späten Donnerstagachmittag in einer Wohnung in der Cramerstraße, nahe der Stadtgalerie, entdeckt. Zwei 32- und 35-jährige Männer aus dem familiären Umfeld der Frau waren ebenfalls in der Wohnung und wurden vorläufig festgenommen. Danach wurde mit der Sicherung von Spuren begonnen. Die Tote soll nun obduziert werden. Hintergründe zu dem mutmaßlichen Tötungsdelikt sind noch nicht bekannt.