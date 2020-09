Unterfranken: Zweitägige Streiks bei der Post

Bei der Post haben am frühen Freitagmorgen zweitätige Streiks begonnen. In Mainfranken sind davon die Zustellbasen Würzburg und Schweinfurt betroffen. Das bedeutet, dass am Freitag und auch über das Wochenende teilweise Briefe und auch Pakete nicht zugestellt werden. Die Gewerkschaft Verdi will damit den Druck in den Tarifverhandlungen weiter erhöhen. Es müsse endlich ein verhandlungsfähiges Angebot auf den Tisch, so ein Verdi-Sprecher. Bislang liegt ein Angebot von 1,5 Prozent mehr Lohn vor. Die Gewerkschaft fordert aber 5,5 Prozent. Sie begründet das mit den hohen Gewinnen der Post seit Beginn der Corona-Krise. Demnach habe die Post seither ein Umsatzplus von 48 Prozent erzielt. Pro Mitarbeiter sei der Gewinn von rund 3.600 auf rund 9.000 Euro gestiegen. Die Tarifverhandlungen werden am kommenden Montag und Dienstag fortgesetzt.