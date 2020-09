Fußball: Kickers mit Zweitligaauftakt

Erstes Zweitligaheimspiel für die Würzburger Kickers nach über drei Jahren. Am Samstagnachmittag treffen die Rothosen auf Erzgebirge Aue. Damals waren in der Flyeralarm Arena über 10.000 Fans mit dabei. Aufgrund des hohen Corona-Inzidenzwerts in der Stadt sind, im Gegensatz zu anderen Spielorten der 2. Liga, keine Fans zugelassen. Trainer Michael Schiele hofft trotzdem, dass seine Mannschaft wie in der abgelaufenen Saison mit den Geisterspielen gut zurechtkommt und mit einem Sieg starten kann. Die Vorbereitung lief allerdings etwas holprig: Zuletzt gab es im Toto-Pokal-Finale gegen Drittligist 1860 München und im DFB-Pokal gegen Ligakonkurrent Hannover 96 Niederlagen. Spielbeginn in der Flyeralarm Arena ist am Samstag um 13 Uhr. Die Partie wird wie jedes Zweitligaspiel in voller Länge vom Pay-TV-Sender „Sky“ übertragen. Den letzten Heimsieg in der 2. Bundesliga gab es am 18. Dezember 2016 gegen den VfB Stuttgart.