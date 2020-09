Auf dem Marktplatz in Würzburg wird zurzeit ein großes Zelt aufgebaut. Darin wird ab kommendem Mittwoch eine Röntgen-Ausstellung stattfinden. Das hat die Stadt auf Nachfrage erklärt. Die Ausstellung ist Teil der Veranstaltungsreihe zum Röntgenjahr. Vor 125 Jahren hat Wilhelm Conrad Röntgen per Zufall die gleichnamigen Strahlen in Würzburg entdeckt. Anlässlich des Jubiläums waren in Würzburg mehrere Veranstaltungen geplant. Viele mussten wegen der Corona-Pandemie aber abgesagt werden.

