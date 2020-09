Würzburg: Corona und Kinder - Wü-KiTa-CoV-Studie startet

Wie ist die Corona-Situation in den Kinderbetreuungseinrichtungen in Würzburg? Das will die Studie „Wü-KiTa-CoV“ untersuchen, die jetzt startet. Darüber hat die Uniklinik auf Nachfrage informiert. Demnach werde man in den kommenden zwei Wochen die neun teilnehmenden Einrichtungen erstmals besuchen. Dann soll den Kindern und Betreuern Blut abgenommen werden. Ziel ist es, herauszufinden, ob bei diesen Corona-Antikörper vorhanden sind. Ab Oktober startet dann die zweite Studienphase. Dann werden in unterschiedlichen Zeitfenstern Corona-Tests gemacht – unter anderem mittels Nasenabstrich und Speicheltest. Im Dezember endet die Studie. Dann wird nochmals Blut abgenommen und auf Antikörper getestet. Parallel zu Blutabnahme und Tests finden Befragungen statt. Ziel der Studie ist es, die Corona-Situation in den Kinderbetreuungseinrichtungen im Auge zu behalten. Deshalb stehe man auch in engem Kontakt zum Gesundheitsamt. Teilnehmen werden zwischen 400 und 600 Kinder, sowie deren Betreuer. Bisher sind deutschlandweit nur wenige Infos zu Corona-Infektion bei Kindern bekannt. Lediglich zwei Kids seien seit Beginn der Pandemie in der Kinderklinik Würzburg betreut worden. Sie hatten leichte Atemwegsinfektionen.