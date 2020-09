Würzburg: Zeugensuche nach sexueller Belästigung

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagabend eine junge Frau in der Innenstadt Würzburgs sexuell belästigt. Nach dem Tatverdächtigen wird jetzt gesucht. Er hatte einer 25-jährigen von hinten in den Schritt gefasst. Der Täter flüchtete anschließend mit seinem Fahrrad in Richtung Haugerpfarrgasse. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 22 Uhr in der Heinestraße. Laut Täterbeschreibung ist er ca. 1,70cm groß und 30 Jahre alt. Er hat kurzrasierte hellbraune Haare, trägt keine Brille oder einen Bart und war mit einer kurzen Hose und einem kurzen weißen Oberteil mit senkrechten Streifen bekleidet. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Mann bemerkt haben und sachdienliche Hinweise geben können. Tel. 0931/457-2230.