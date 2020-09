Landkreis Schweinfurt: Wasser muss nicht mehr abgekocht werden

Seit etwas mehr als einer Woche mussten die Haushalte in Theilheim, Hergolshausen, Garstadt, Essleben, Waigolshausen, Ettleben, Werneck, Zeuzleben und Mühlhausen ihr Trinkwasser abkochen - das ist jetzt vorbei. Wie das Schweinfurter Landratsamt am Freitag mitgeteilt hat, ist das Abkochgebot aufgehoben. Das Trinkwasser wird allerdings nach wie vor gechlort. Deshalb bleibt es für Aquarien weiter ungeeignet. Privathaushalte sollten das Wasser, vor allem in der Küche, so lange laufen lassen, bis es kühl, klar und sauber aus dem Wasserhahn fließt. Ab dann muss es nicht mehr abgekocht werden. Der Hintergrund des Abkochgebots: Bei einer Routineuntersuchung hatten Experten vergangene Woche eine mikrobiologische Verunreinigung des Trinkwassers festgestellt.