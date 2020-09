Würzburg: Kampf gegen den Müll – World Cleanup Day am Samstag

Gegen die Vermüllung des Planeten und für mehr Sauberkeit – am Samstag beteiligt sich auch die Stadt Würzburg am weltweiten Cleanup Day. Und sie ruft auch die Bürger dazu auf, mitzumachen und zwei Stunden lang Müll zu sammeln, der auf den Straßen und in den öffentlichen Grünanlagen liegt. Nach Angaben der Stadt sorgen derartige Aufräumaktionen dafür, dass sich die Menschen ihrer Verantwortung bewusster werden. Im vergangenen Jahr haben sich über 21 Millionen Menschen in 180 Ländern am World Cleanup Day beteiligt. Die Stadt Würzburg kämpft immer wieder mit Müllproblemen an öffentlichen Plätzen. Im Sommer hatten Mitarbeiter des Gartenamtes am Mainufer an einem einzigen Wochenende eine Müllmenge gesammelt, die eine vierköpfige Familie normalerweise in zwei Jahren produziert. Um etwas dagegen zu unternehmen wurden unter anderem mehr Mülleimer aufgestellt.